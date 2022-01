Hospitalisé après "une lourde chute", Dave annule ses prochains concerts

"Je suis un chanteur de variétoche et fier de l'être", confiait Dave à l'AFP en 2019, attribuant sa popularité à sa manière d'aborder la vie, avec amusement, maniant petites piques sur le show-biz et autodérision.

"J'ai la langue bien pendue et j'ai beaucoup de facilité à dire des gros mots français, pas ceux de ma langue d'origine ! Et si je suis caustique, c'est avec bon cœur", assurait celui qui anima de nombreuses émissions à la télévision. Et de conclure en riant dans son style inimitable : "Mes cordes vocales me permettent de gagner ma vie. C'est mieux que de faire vieille pute !"