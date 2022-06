Hospitalisée, Charlotte Valandrey attend une greffe de cœur

Dotée d'un tempérament de battante, la comédienne révélait qu'elle avait de plus en plus de mal à supporter les médicaments qu'elle devait prendre. "Jusqu’à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d’un coup. Depuis quelque temps, je ne le supporte plus. C’est comme un rejet. Ça ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n’en peux plus", avait-elle admis dans Gala.