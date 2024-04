Hospitalisée suite à une pneumonie, Véronique Sanson reporte son concert ce dimanche à Nantes

Légende de la chanson française, Véronique Sanson a été hospitalisée dans la nuit de samedi à dimanche, frappée par une pneumonie. Un ennui de santé qui l'a forcée à reporter son concert prévu à Nantes ce dimanche. L'événement est reporté en mai prochain, annonce l'entourage de la star qui enchaîne les concerts depuis 2022.

Coup d’arrêt pour Véronique Sanson. Actuellement en tournée dans toute la France, la chanteuse de 75 ans a été hospitalisée dans la nuit de samedi 27 à dimanche 28 avril. Elle souffre d’une pneumonie, "ce qui l’oblige à annuler le concert prévu dimanche au Zénith de Nantes", indique son attachée de presse dans un communiqué. "Le spectacle est reporté au jeudi 30 mai, les billets restent valables", ajoute-t-elle. Auteure, compositrice et interprète révélée dans les années 1970 grâce à son vibrato rauque et ses envolées au piano, Véronique Sanson - l’une des artistes plus marquantes de sa génération - a rencontré le succès avec des tubes indémodables comme "Besoin de personne", "Amoureuse" ou encore "Drôle de vie".

Une tournée qui n'en finit plus

À la rentrée 2018, la chanteuse avait été contrainte de reporter ses concerts prévus à l’automne après la découverte d’une tumeur à une amygdale. Après plusieurs mois de traitement et de convalescence, elle est remontée sur scène au printemps 2019, à l’occasion de ses 70 ans. Depuis 2022, elle s’est lancée dans la tournée "Hasta Luego", qui se joue à guichets fermés.

Nommée à la Victoire de la musique de l’artiste féminine en février dernier – un trophée remporté par Aya Nakamura - Véronique Sanson vient de donner trois concerts complets les 22, 23 et 24 avril au Grand Rex de Paris où elle a partagé la scène avec son fils Christopher Stills, né de sa relation avec le musicien américain Stephen Stills.

Après le concert prévu à Nantes dimanche, elle devait retrouver le Grand Rex les 3 et 4 juin avant de prendre la route des grands festivals de l’été. Elle est attendue notamment aux Nuits de Fourvières, au Festival Beauregard ou encore aux Nuits d’Istres.