Johnny Depp et Amber Heard : leur procès adapté en fiction

Pour incarner le duo explosif, la production a jeté son dévolu sur deux comédiens peu connus : Mark Hapka (aperçu dans Des jours et des vies) et Megan Davis (vue dans American Horror Story et 2 Broke Girls). Melissa Marty (Grey’s Anatomy : Station 19) prêtera ses traits à Camille Vasquez, l’avocate de Johnny Depp, tandis que Mary Carrig (Law and Order True Crime) se glissera dans la peau de l’avocate d’Amber Heard, Elaine Bredehoft. Aucune date de diffusion en France n'a été annoncée.