"Hotel California" ferme ses portes : les Eagles annoncent leur ultime tournée

Originaires de Los Angeles, les Eagles se sont formés en 1971 avec le chanteur et batteur Don Henley, les guitaristes Glenn Frey et Bernie Leadon ainsi que le bassiste Randy Meisner. À leurs débuts, ils enchaînent les hits comme "Take it Easy", "One of These Nights" et donc "Hotel California", la chanson qui ouvre l’album du même nom paru en 1976.