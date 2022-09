"House of the Dragon" : épuisé, le showrunner quitte la série

D'après The Hollywood Reporter, le réalisateur, connu notamment pour avoir réalisé l’iconique Bataille des bâtards dans Game of Thrones, serait épuisé après trois ans de travail non-stop pour concevoir cette série. Ryan Condal sera désormais l'unique showrunner de House of the Dragon.

Et c'est Alan Taylor – qui fut aussi producteur et réalisateur sur GOT – qui le remplacera. "Je suis rassuré de savoir qu’Alan rejoint la série. C’est quelqu’un que je connais et respecte depuis très longtemps, et je pense que cette précieuse série ne pourrait pas être entre des mains plus sûres", s'est réjoui Miguel Sapochnik.