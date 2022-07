"House of the Dragon" : HBO dévoile une nouvelle bande-annonce pour le spin-off de "Game of Thrones"

C'est un spin-off très attendu. HBO a dévoilé de nouvelles images de House Of The Dragon, la série dérivée de Game of Thrones, dans une bande-annonce qui fait grimper la température. Attendue le 21 août sur HBO et dès le 22 août sur OCS à 3h du matin, la fiction déclinée en dix épisodes s'inspire du livre Fire and Blood (Feu et Sang) de George R.R. Martin.

Centré autour des origines de la famille Targaryen (soit les ancêtres de Daenerys), House of the Dragon nous emmènera 200 ans avant les événements de Game of Thrones. La nouveauté se concentrera sur une période particulière surnommée la Danse des Dragons, soit la terrible guerre qui éclate après la mort du roi Viserys et qui verra le clan Targaryen se déchirer.