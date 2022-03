"House of the Dragon" : le spin-off de "Game of Thrones" arrive en août

Plus que quelques mois à patienter. House of the Dragon, la série dérivée Game of Thrones arrivera le 21 août sur HBO. Très attendue par les fans, la fiction déclinée en dix épisodes sera diffusée en simultané en France sur OCS, dès le 22 août prochain à 3 heures du matin. Une date qui permet à HBO de devancer de peu la sortie sur Amazon de The Rings of Power, la série à gros budget adaptée du Seigneur des Anneaux, la saga fantastique de J.R.R. Tolkien, prévue pour l'instant le 2 septembre, comme le rappelle l'AFP.

Basée sur le livre Fire and Blood (Feu et Sang) de George R.R. Martin, qui a inspiré la série initiale, House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l'histoire de la famille Targaryen. La nouveauté se concentrera sur une période particulière surnommée la Danse des Dragons, soit la terrible guerre qui éclate après la mort du roi Viserys et qui verra le clan Targaryen se déchirer. Et comme on peut le voir dans les images dévoilées par OCS, la nouveauté s'annonce aussi grandiose et sombre que la série originale.