"House of the Dragon" : que vaut le prequel de "Game of Thrones" ?

Mais revenons-en à House of the Dragon, dont nous avons pu visionner les 6 premiers épisodes sur les 10 que contient la première saison. Première constatation : l'univers de Game of Thrones est bel et bien palpable, jusque dans la musique du générique. On assiste à de spectaculaires chevauchées de dragons, des conseils tendus, des combats sanglants et même des scènes d'orgie. Bref, le cahier des charges est respecté.

Alors qu'on s'attend à chaque instant à croiser un visage connu, il n'en est rien. Le premier épisode s'attache à présenter les nouveaux personnages et intrigues qui vont avec. House of the Dragon démarre alors que le roi Viserys I (excellent Paddy Considine) est en mauvaise posture. Monarque sensible et humain, il doit désigner un successeur.