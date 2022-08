"House of the Dragon" : carton pour le premier épisode, 10 millions de téléspectateurs aux États-Unis

C'est "le plus grand lancement de série sur HBO Max aux États-Unis, en Amérique latine et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique, ndlr), entraînant un niveau sans précédent de flux simultanés sur la plateforme", s'est félicité le géant américain du divertissement.

House of the Dragon est basé sur le livre Fire and Blood (Feu et Sang) de George R. R. Martin, créateur de la saga littéraire Game of Thrones (GOT). L'histoire se déroule 200 ans avant les événements de GOT et raconte l'histoire de la sanguinaire famille Targaryen et de ses dix-sept dragons. Au casting, on retrouve notamment Emma D'Arcy (Wanderlust), Matt Smith (Doctor Who, The Crown), Rhys Ifans (The King's Man, Spider-Man) et Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player One) ou encore Paddy Considine.