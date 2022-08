Qui est Milly Alcock, la révélation de "House of the Dragon" ?

Sa décision n'aura pas été vaine puisqu'elle décroche le Guild of Australia Rising Star Award, qui récompense les nouveaux talents émergents. La comédienne qui fait plus jeune que son âge – "C'est un peu étrange, mais ça m'aide dans ma vie et mon travail" – tape dans l'œil des producteurs de House of the Dragon. Un énorme coup de pouce pour sa carrière. "Cela signifie une ouverture au monde", admet-elle auprès de nos confrères de TV Mag. "Je me dis désormais que je fais ce métier pour la vie, j'espère avoir une longue carrière et faire les bons choix".