"House of the Dragon" : Steve Toussaint dénonce les attaques racistes sur son personnage

C'était une des séries les plus attendues de l'année. Dimanche dernier, HBO a donné le coup d'envoi de House of the Dragon, dérivée de Game of Thrones. Énorme succès –près de 10 millions de téléspectateurs ont suivi le premier épisode aux États-Unis–, la fiction semble avoir ravi les fans les plus assidus de GOT.

Un succès qu'a savouré le comédien Steve Toussaint, qui joue Lord Corlys Velaryon alias le Serpent de Mer, même s'il a fait l'objet de critiques racistes, comme il l'a expliqué dans une interview à Men"s Health. "Cela semble très difficile à avaler pour les gens", a déclaré le comédien britannique d'origine barbadienne. "Ils sont heureux avec un dragon volant. Ils sont heureux avec les cheveux blancs et les yeux violets, mais un Noir riche ? C'est inacceptable."