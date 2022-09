"HPI" : bientôt un remake américain pour la série à succès de TF1

"On est hyper contents, hyper fiers aussi. Cocorico !", s'est réjoui Alice Chegaray Breugnot, ce vendredi sur Europe 1. "Quand on a adapté tellement de formats américains, c'est quand même chouette que nos formats s'exportent aussi. C'est un joli clin d'œil de ce côté. Quand on a créé la série, quand j'ai imaginé un personnage de manga de référence, c'était réellement kitsch", a admis la créatrice de la série.

"Je me demande vraiment ce qu'ils vont en faire et quelle Morgane ils vont trouver pour l'incarner. Bonne chance à eux !". La série – dont les droits ont été vendus dans plus de 105 territoires – aura droit à une troisième saison sur TF1.