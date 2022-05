"HPI" revient sur TF1 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Audrey Fleurot

Morgane Alvaro fait son grand retour ce jeudi sur TF1. La chaîne diffuse la deuxième saison de HPI, sa série à succès avec Audrey Fleurot. Avec 11,5 millions de téléspectateurs en moyenne l'an dernier, la fiction est devenue la troisième série la plus regardée de l’histoire après Dolmen (2005) et Le Comte de Monte-Cristo (1998). Un succès fou qui doit beaucoup à la présence d'Audrey Fleurot, qui s'est glissée avec délice dans la peau de cette femme de ménage fantasque et surdouée embauchée comme consultante pour la police. Un rôle en or pour la comédienne de 44 ans qui navigue habilement entre télévision et cinéma depuis quelques années. Voici cinq choses qu'on ne sait pas forcément sur la flamboyante rousse qui a longtemps souffert d'une image de comédienne froide et distante.