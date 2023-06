"HPI" termine la saison en beauté et en tête des audiences avec près de 7 millions de spectateurs

Le succès ne se dément pas pour HPI. Ce jeudi, la saison 3 de la série à succès de TF1 s'est terminée en beauté face à 6,91 millions de fans, soit 36,2% du public âgé de quatre ans et plus. La fiction s'offre une fois encore des scores historiques avec 51% des femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans (FRDA-50), une cible stratégique, toujours aussi fan du programme. En moyenne, les huit épisodes inédits ont réuni une moyenne de 7,44 millions de fans chaque semaine (37,3% du public).

Et, comme la saison précédente, la série emmenée Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches ou encore Marie Denarnaud, s'est une fois de plus conclue sur un épisode qui a laissé les fans sans voix. Après avoir échangé un baiser enflammé avec Kadarec (Mehdi Nebbou) à la fin de la saison 2, Morgane Alvaro découvre avec stupeur... qu'elle est enceinte ! Et, comme elle ne fait jamais les choses à moitié, notre héroïne ne sait pas qui est le père.