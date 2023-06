"HPI" : qui est Clotilde Hesme, alias Roxane, la rivale d'Audrey Fleurot ?

"La comédie demande beaucoup de rigueur et de précision. Pour moi, c’est plus difficile de faire rire que de faire pleurer, et, dans HPI, je dois être la plus minimaliste possible. C’est dur, car je suis assez expressive et parle beaucoup avec mes mains", a confié à Télé 7 Jours Clotilde Hesme. Révélée au grand public avec le rôle de Juliette Pellegrini, la fille de l’ennemi juré d'Assane Diop dans Lupin, une autre série qui cartonne sur Netflix, Clotilde Hesme avait jusqu'ici plutôt tourné dans des films d'auteurs.