Hugh Hefner, le patron mythique de "Playboy", accusé de viols dans un docu choc

Au cours de son témoignage, Susie explique avoir fui le foyer familial en Alabama à l’âge de 15 ans après avoir été abusée sexuellement par son grand-père. Deux ans plus tard, alors qu’elle cherche à réunir de l’argent pour que son petit frère la rejoigne en Californie, elle accepte de poser pour Playboy. De fil en aiguille, elle s’installe à la Playboy Mansion où Hugh Hefner lui assure qu’elle sera "en sécurité".

Suite à une discussion animée au sujet de son avenir professionnel, le maître des lieux lui propose un cachet "pour me calmer", raconte Susie. "Je l’ai pris sans réfléchir (…) Je ne me rappelle pas m’être allongée. Quand je me suis réveillée, il était nu sur moi et je n’avais plus ni mes sous-vêtements, ni mon pantalon de pyjama (…) J’avais l’impression de revivre ce que mon grand-père m’avait fait. Ce vieil homme avec la bouche ouverte était réel. C’était Hefner. Il ressemblait à Satan."