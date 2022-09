Hugh Jackman sortira à nouveau les griffes de Wolverine dans "Deadpool 3"

La première rencontre à l’écran de Wolverine et Deapool n’a pas été des plus fructueuses. En 2009, les deux hommes en sont venus aux mains dans X-Men Origins : Wolverine sans jamais pouvoir échanger un mot, le second ayant eu la bouche scellée. Nul doute que devant la caméra de Shawn Levy, qui a dirigé Hugh Jackman dans Real Steel et Ryan Reynolds dans Free Guy et Adam à travers le temps, les échanges devraient être plus corsés. Rendez-vous en salles à la rentrée 2024 pour le résultat final, en espérant que les scénaristes aient pris la peine d’aller au-delà du simple fan service.