L’autrice Suzanne Collins repart à Panem et annonce la sortie d’un cinquième roman dont l’action se situera 24 ans avant les aventures de Katniss Everdeen. Hollywood s’est jeté sur cet ouvrage pas encore sorti pour mettre en route une adaptation dont la date de sortie a déjà été fixée. Francis Lawrence, réalisateur historique de la franchise, sera à nouveau aux commandes.

Elle est l’âme d’une saga qui a séduit plus de 100 millions de lecteurs et rapporté plus de 3,3 milliards de dollars au box-office. Suzanne Collins n’en a pas vraiment fini avec Hunger Games. L’autrice américaine s’est remise à l’écriture d’un cinquième tome, dont la parution est annoncée pour le 18 mars 2025. Un roman qui, comme le précédent, fera office de préquel aux événements de la trilogie d’origine qui mettait en scène le combat pour la liberté de Katniss Everdeen dans les vestiges d’une Amérique dystopique.

Sunrise on the Reaping – littéralement "le lever de soleil sur la moisson" - se déroulera 40 ans après La ballade du serpent et de l’oiseau-chanteur, qui racontait la jeunesse du terrifiant président Snow, et 24 ans avant le premier roman. Suzanne Collins mettra cette fois-ci en scène les 50e Hunger Games remportés par Haymitch Abernathy, futur mentor de Katniss et Peeta dans leurs propres jeux de la faim qu'incarnait Woody Harrelson au cinéma.

L’autrice dit avoir été inspirée par l’analyse du philosophe David Hume sur "la soumission implicite et, selon ses termes, 'la facilité avec laquelle le plus grand nombre est gouverné par le plus petit nombre'", explique-t-elle dans un communiqué cité par AP. "L'histoire se prêtait également à un examen plus approfondi de l'utilisation de la propagande et du pouvoir de ceux qui contrôlent la narration. La question 'vrai ou pas vrai ?' me semble chaque jour plus pressante", souligne-t-elle.

Comme une évidence, cette nouvelle entrée aura à son tour droit à une adaptation sur grand écran qui sera à découvrir l’année suivante. Prévu pour le 20 novembre 2026, le film est déjà entre de bonnes mains car il a été confié à Francis Lawrence qui a réalisé les quatre derniers opus de la saga. Le plus récent, La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, avait réussi à réinventer l’univers de Panem tout en conservant ses fondamentaux.

Sorti en pleine grève à Hollywood en novembre, le long-métrage avait construit son succès sur la durée malgré des critiques mitigées en rapportant plus de 300 millions de dollars pour un budget de trois fois mois. La franchise étend même ses domaines d'exploitation car une pièce de théâtre Hunger Games prendra ses quartiers dans le West End à Londres à l'automne. Signe que la petite entreprise démarrée en 2008 par Suzanne Collins ne connaît assurément pas la crise.