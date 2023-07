"I love you" : Johnny Hallyday papa poule avec sa fille Joy dans une vidéo souvenir inédite

"I love you, tu es la plus belle fille que je connaisse. Embrasse-moi", conclut Johnny Hallyday en échangeant un baiser sur la bouche avec sa fillette. De quoi dévoiler un peu plus le côté papa poule du rockeur qui aurait fêté ses 80 ans le 15 juin dernier. Près de six ans après sa disparition, la légende de la musique est plus que jamais présente dans le cœur de ses fans. Ils sont nombreux à s’être rendus à l’exposition qui entre dans l’intimité de l’idole des jeunes. Présentée à Bruxelles, elle ouvrira ses portes à Paris dès le 22 décembre à la Porte de Versailles.