Deezer lance un outil pour faire la chasse aux morceaux générés par l'intelligence artificielle

La plateforme streaming musical a mis au point un logiciel capable de repérer les chansons clonant les voix de stars de la musique grâce aux technologies d'intelligence artificielle (IA). “Avec plus de 100.000 nouveaux titres téléchargés par jour sur notre plateforme, il devient de plus en plus important de privilégier la qualité à la quantité et de défendre les vrais artistes", explique le PDG de Deezer, Jeronimo Folgueira, dans un communiqué.