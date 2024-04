IAM annonce un concert événement au Stade Vélodrome de Marseille en juin 2025

Originaires de Marseille, les rappeurs du groupe IAM ont annoncé un concert hors norme dans la cité phocéenne. Ils donnent rendez-vous à leurs fans dans le mythique stade Vélodrome. Ce show aura lieu dans plus d'un an, le 28 juin 2025.

Pour la première fois de leur carrière, les rappeurs marseillais du groupe IAM vont se produire dans le stade Vélodrome. Un concert-événement annoncé avec beaucoup d'avance, puisque la date retenue est le 28 juin 2025. "C'est exaltant", ont confié à l'AFP les membres du groupe : "Comment on a dit ? Ah oui, un grand rêve dans une grande boîte", s'amuse Kheops, DJ. Se produire dans un lieu aussi mythique leur trottait dans la tête, d'autant que les fans marseillais étaient nombreux ces dernières années à le réclamer. "On nous le demande régulièrement - 'Quand est-ce que vous faites le Vélodrome ?' - que ça vienne des fans de Marseille ou d'ailleurs", développe Akhenaton. "On a repoussé maintes fois, hésité à le faire, là, c'est le bon timing, ça fait sens", poursuit-il.

Le rap fait recette au Vélodrome

Pour l'un des autres membres du groupe, Shurik'n, un tel concert "est un passage obligé". Une évidence même, avec un premier album qui s'appelle De la planète Mars (1991), qu'ils font sonner comme la "planète Marseille".

IAM va donc s'ajouter l'an prochain à la liste des rappeurs de la ville qui ont transformé le Vélodrome en scène de concert. Ce fut par exemple le cas de SCH, passé en juillet 2023 devant 53.400 fans, ou bien de Jul, qui s'y est produit en 2022. Ce dernier va d'ailleurs retourner dans l'antre de l'OM en mai 2025 pour un nouveau show.

"Le Vélodrome, c'est un challenge, mais ça tombe bien, on aime ça, on n'est pas du style 'Bon, on en a pour deux heures, mets le réveil'", rigole Shurik'n. "On est toujours entrés sur scène avec la pression, dans les petites salles, on y va à la baïonnette, le côté arène, il est toujours présent chez nous", renchérit Akhenaton.

Pour exploiter au mieux les possibilités offertes par une représentation dans ce stade, le groupe explique qu'il va penser son show en "termes d'images, de tableaux, c'est comme un travail de metteur en scène". Au Vélodrome, "il faut que ce soit une fête et une communion", poursuivent les rappeurs. Entre les lignes, on comprend qu'IAM alignera ses plus gros tubes, comme Je danse le Mia, ce qu'il fait rarement.