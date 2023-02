Il avait conçu la Cité des sciences et la Géode, à Paris : l'architecte Adrien Fainsilber est mort à 91 ans

Né en 1932 à Nouvion-en-Thiérache (Aisne) et diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris en 1960, Adrien Fainsilber a poursuivi une formation tournée vers l'urbanisme et l'art du paysage en Europe du Nord et aux États-Unis, deux disciplines dont témoignent nombre de ses réalisations. Il a fondé sa première agence en 1970, année pendant laquelle commençait la réalisation de l'université de Paris-XIII à Villetaneuse. L'ensemble fut complété par 500 logements sociaux pour étudiants construits de 1972 à 1974 et par d'autres locaux universitaires et de recherche de 1974 à 1975.

Il a également conçu, de 1972 à 1975, la première université technologique de France, à Compiègne (Oise), le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg, inauguré en 1998 et le palais de justice d'Avignon, créé en 2000.