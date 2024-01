"Il est encore avec nous" : l’avocat d’Alain Delon opposé à son placement sous tutelle

À la demande d'Anthony et Alain-Fabien Delon, un médecin va expertiser la situation médicale de leur père. Elle pourrait déboucher, à terme, sur un placement sous tutelle du monstre sacré du cinéma français. Dans Le Parisien, son avocat Me Christophe Ayela, juge cette perspective "inutile" et "vexatoire".

L’affaire Delon est désormais entre les mains de la justice. À la demande d’Anthony et Alain-Fabien, le procureur de Montargis Jean-Cédric Gaux a annoncé le 11 janvier avoir saisi un médecin afin d’évaluer la santé de leur père. Une expertise qui pourrait, à court terme, déboucher sur une mesure de protection judiciaire, un dispositif prévu par la loi pour les personnes majeures, dans l’impossibilité de préserver seules leurs intérêts.

Interrogé sur le sujet dans Le Parisien, l’avocat du monstre sacré Me Christophe Ayela affiche son incompréhension. "Je ne suis pas d'accord avec ses fils, qui veulent le mettre sous tutelle. Cela me semble inutile et vexatoire", dit-il à propos de son client âgé de 88 ans. "J'affirme qu'il est toujours très cohérent. Alain Delon est certes diminué, mais il est encore avec nous".

Je trouve ça inconcevable et choquant que ses fils aient arrêté son traitement sans avis médical Me Ayela dans "Le Parisien"

Dans le courrier informant les enfants Delon du classement sans suite de leur plainte contre Hiromi Rollin, le procureur de Montargis expliquait envisager lui-même ce type de procédure, un médecin ayant déjà constaté "une abolition du discernement" de la star. "Ce médecin n'est pas un expert", rétorque Me Ayela. "Il a dû tomber sur un jour où il n'était pas en forme et il l'a sans doute éconduit".

L’avocat espère toutefois que cette nouvelle expertise permettra de reprendre le traitement médical dont bénéficiait son client, comme le souhaite Anouchka Delon. "Je trouve ça inconcevable et choquant que ses fils aient arrêté son traitement sans avis médical", a-t-il souligné. Dans un courrier adressé au procureur la semaine dernière, Me Ayela affirme qu’Anthony a décidé de faire suivre à son père un traitement à base de fruits et légumes, concocté par une naturopathe.

Le fils aîné de la star tient un discours bien différent. Dans un entretien publié dimanche dans le quotidien suisse Le Matin, il explique le traitement médical expérimental que suivait son père a été stoppé l’été dernier avec son accord et celui de sa sœur "parce qu’il ne le supportait plus" et que "cet acharnement menaçait en réalité de le tuer".