Il était une fois "Barb Wire", le seul (et pire) premier rôle de Pamela Anderson au cinéma

Barb Wire ? Pamela Anderson y croît tellement qu’au lieu de confier son bras gauche au département maquillage, elle se fait tatouer du fil barbelé pour de vrai. Nous sommes en 1995 et la naïade blonde d’Alerte à Malibu, 28 ans, rêve d’une carrière à la Jane Fonda, sex-symbol du Barbarella de Roger Vadim 30 ans plus tôt avant de devenir l’une des actrices et activistes les plus respectées du cinéma américain. C’est en tout cas ce que lui font dire les scénaristes de Pam & Tommy, la série de Disney+ consacrée à la sex tape qui a fait déraper sa carrière.

Le problème, c’est que sa popularité ne va pas suffire, loin de là, à sauver cette adaptation d’un obscur comic book du désastre artistique et commercial. L’intrigue ? Dans un lointain futur, 2017 pour être précis, l’Amérique est sous le joug d’une improbable dictature. Chevelure au vent et cuir moulant, Pamela Anderson incarne Barbara Kopteski, alias Barb Wire, une ancienne résistante qui tient un bar dans l’unique zone libre du pays. Et qui prête à l'occasion ses talents de mercenaire au plus offrant.