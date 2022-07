Il était une fois "Rouge Baiser", le film qui a changé la vie (et le nom) de Charlotte Valandrey

Avant la sortie du film en novembre 1985, la comédienne débutante se trouve un pseudonyme sur les conseils de ses producteurs. "Charlotte, c'est plus court, c'est plus glamour ! Valandrey, c'est plus coquet, c'est fait pour rêver", expliquera-t-elle dans Se réconcilier avec soi, son livre paru en avril dernier. Ce nom de famille ne sort pas de nulle part puisqu’il s’agit d’un hommage à la commune de Pléneuf-Val André, en Bretagne, où elle a vécu durant son enfance.

À l’écran, la novice dégage un charme naturel qui n’est pas sans rappeler celui de Sophie Marceau, la star de La Boum qui a fait chavirer la France quelques années plus tôt. Sa performance impressionne tellement le jury de la Berlinale, présidée par l’icône italienne Gina Lollobrigida qui lui décerne le prix d’interprétation féminine ex-aequo avec la Brésilienne Marcelia de Souza Cartaxo pour A Hora de Estrela.