"Il faut en parler" : Laure Manaudou évoque sans tabou son "énorme dépression post-partum"

Selon elle, le cheminement a été long car "on nous bassine tout le temps avec le baby blues. Mais le baby blues ne dure pas plus de dix jours." "Il faut en parler", insiste-t-elle, assurant qu’"avec du recul", elle aurait préféré "demander de l’aide". "Ce n’est pas parce que j’ai gagné des médailles aux JO que ce n’est pas difficile dans ma vie. (…). Ce n’est pas possible qu’autant de femmes soient en dépression comme ça et ne soient pas aidées", s’agace-t-elle.

Laure Manaudou appelle notamment à un meilleur suivi des mères. "Je pense qu’on ne nous dit pas tout. Quand on accouche, on ne nous parle pas du corps qui change, des kilos qui peuvent rester, de l’humeur, de la fatigue… Tout ce changement physique et hormonal, c’est un tsunami", souligne-t-elle. Une prise de parole libératrice qui contribue à déstigmatiser la dépression post-partum, comme l'avaient fait avant elle Kylie Jenner et Alanis Morissette.