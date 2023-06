Il jouait dans une scène culte de "Titanic" : l’acteur Lew Palter est mort à 94 ans

Beaucoup de spectateurs ne le savent pas, mais Isidor et Ida Strauss ont véritablement existé. Mariés en 1871, ces immigrés allemands s’étaient installés aux Etats-Unis où ils avaient fait fortune. Isidor était devenu l’un des propriétaires des grands magasins Macy’s et il avait même été élu au Congrès américain sous l’étiquette du Parti démocrate, de 1894 à 1895.

En avril 1912, les Strauss viennent d’effectuer un voyage en Europe et doivent rentrer à New York à bord du RMS Olympic, un autre paquebot qui effectue la traversée de l’Atlantique à l’époque. Ce dernier étant retardé, le couple fait partie des riches passagers auxquels on propose d’embarquer à bord du premier voyage du Titanic, un "surclassement" qui va se révéler fatal.