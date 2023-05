"Il me faut encore un peu de temps" : Jane Birkin annule à nouveau ses concerts

Mauvaise nouvelle pour les fans de Jane Birkin. La chanteuse a annoncé l'annulation de tous ses prochains concerts, jusqu'à l'automne. "J’ai toujours été une grande optimiste, et me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d’être sur scène et avec vous. J’aime tellement être avec vous", a écrit l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg. Le concert initialement prévu à l'Olympia de Paris le 21 mars, puis reporté au 17 juin, est donc annulé, tout comme celui du 22 juin à La Cigale. L'artiste de 76 ans ne sera pas non plus à l'affiche des festivals d'été où elle devait se produire.