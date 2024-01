"Il ne va pas bien" : le fils d'Alain Delon estime que l'acteur a peut-être vécu "son dernier Noël"

Dans une interview accordée à Paris-Match, Anthony Delon, le fils d'Alain Delon, a commenté la situation de santé de son père. "Il y a de forts risques que ce soit son dernier Noël", a-t-il notamment déclaré. L'acteur est affaibli depuis son AVC subi en 2019.

"Il y a de forts risques que ce soit son dernier Noël." Anthony Delon, fils d'Alain Delon, a livré son sentiment sur l'état de santé de son père, avec qui il a passé une partie des fêtes de fin d'année. Selon lui, l'acteur, affaibli depuis son AVC de 2019, "ne va pas bien". "Il en a marre, assure Anthony Delon, dans un entretien accordé au magazine Paris-Match. Il ressent aussi toutes ces tensions autour de lui et je pense que ça le peine. Regardez, ma sœur [Anouchka Delon, ndlr] n’est pas venue passer Noël avec nous, ça l’a aussi beaucoup affecté."

"Il parle peu, ça le fatigue ou bien ça l’énerve quand on le fait ­répéter, car sa voix n’est plus ­toujours placée, je veux dire audible", a par ailleurs précisé Anthony Delon. Selon lui, son père aurait lui-même indiqué qu'il pensait vivre son "dernier Noël".

L'acteur avait réveillonné en famille à Noël

L'acteur du "Guépard" et de "La Piscine", âgé de 88 ans, avait réveillonné à Noël en compagnie de ses fils Anthony et Alain-Fabien, qui avait partagé une photographie du repas avec ce dernier sur les réseaux sociaux. Cette image montrait l'acteur souriant, malgré l'affaire Hiromi Rollin. Les enfants d'Alain Delon avaient déposé plainte en juillet contre cette femme, qu'ils accusent "d'emprise" sur leur père. "Mon père n'en pouvait plus de cette femme", avait estimé Anouchka Delon, la fille de la légende du cinéma, dans l'émission "Sept à Huit", en octobre.

Hiromi Rollin, elle, continue de nier les faits. "Vis-à-vis des plaintes déposées à mon encontre, je suis sereine, car toutes les accusations portées contre moi sont mensongères, expliquait fin septembre la femme de 66 ans. Je n’ai absolument rien à me reprocher. En ce qui concerne ma vie affective, je suis bouleversée, profondément affectée." Visée notamment pour "harcèlement moral", elle avait été expulsée par les enfants de la famille Delon du manoir de Douchy (Loiret), dans lequel elle vivait avec lui.

Dans la même interview donnée à Paris-Match, Anthony Delon charge également sa sœur, Anouchka. Il explique avoir déposé une main courante contre elle. La raison ? Avoir caché "la détresse de son père", dont elle aurait pris conscience grâce à des tests cognitifs réalisés par l'acteur entre 2019 et 2022. Des examens desquels le reste de la fratrie n'aurait "jamais été informé", selon Anthony Delon. "Pour moi, cela la rend indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime", a-t-il conclu.