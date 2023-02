Il rêvait de représenter l'Irlande : le chanteur des Sex Pistols privé d'Eurovision 2023

L'ancien leader du groupe punk britannique des Sex Pistols, John Lydon, ne portera pas les couleurs de l'Irlande à l'Eurovision 2023, battu vendredi par le groupe irlandais Wild Youth lors d'une compétition nationale télévisée. Le quatuor de Dublin, qui a interprété la chanson "We Are One", a été sélectionné devant cinq autres groupes dont celui de John Lydon, Public Image Ltd, par un comité d'experts irlandais et internationaux et le vote du public lors d'une émission télévisée du diffuseur national RTE.

Cette victoire propulse ainsi le groupe Wild Youth, qui a déjà connu une série de succès en Irlande, sur la scène du concours de l'Eurovision 2023 qui se tiendra en mai à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre. "On espère juste pouvoir faire le meilleur travail possible pour l'Irlande et la rendre incroyable, nous voulons tout donner pour elle et nous espérons que tout le monde soutiendra la chanson", a déclaré Conor O'Donohoe, le leader de Wild Youth.