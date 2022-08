Il voulait se suicider : l’acteur Shia LaBeouf révèle s’être converti à la religion catholique

"Je voyais d’autres gens autour de moi qui avaient péché par-delà tout ce que je pouvais imaginer. Et voir qu’ils pouvaient malgré tout rencontrer le Christ m’a fait penser : 'Oh, ça donne de l’espoir !'", explique l’acteur. Il affirme également que sans la religion catholique, il aurait pu commettre l’irréparable. "J’avais un flingue sur ma table (…) Je ne voulais plus être en vie quand c’est arrivé. Je ressentais le genre de honte qui vous fait oublier de respirer. On ne sait plus où aller. On ne peut plus sortir de chez soi et aller acheter, je ne sais pas, un taco."