"Il y avait de l'électricité chez les Égyptiens grâce aux pyramides" : mais d'où vient cette folle théorie partagée par Gims ?

Si cette théorie existe depuis plusieurs décennies, alimentée par le fantasme de la présence d'aliens dans l'Antiquité, elle a connu un franc succès il y a quelques années. En France, elle a notamment été popularisée par une chaîne YouTube en septembre 2018. Dans une vidéo vue près de 2,6 millions de fois, un internaute expliquait que "des scientifiques ont enfin découvert la véritable fonction des pyramides". Selon lui, "ces mystérieuses structures construites avec une incroyable précision mathématique" auraient en fait été érigées "pour servir de centrale électrique".

En recherchant la source de cette vidéo, qui ne la précise pas, on trouve effectivement une étude scientifique. Mais celle-ci n'affirme aucunement que ce tombeau vieux de plus de 4 500 ans permettait de stocker l'électricité. Ces travaux publiés en août 2018 revenaient sur la manière dont les ondes électromagnétiques pouvaient se répartir sur une structure comme la pyramide de Khéops. L'équipe de chercheurs dirigée par des scientifiques de l'Université ITMO, à Saint-Pétersbourg, en Russie, relevait notamment que du fait de sa forme, la plus ancienne des sept merveilles du monde antique était capable de concentrer l'énergie électrique et magnétique dans certaines zones, dont la base et les chambres à l'intérieur. Des "propriétés" purement "théoriques", comme l'écrivent les chercheurs.