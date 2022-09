Île, glacier, grenouille... Ces dix lieux, choses ou personnes qui doivent leur nom au roi Charles III

Seule salle indépendante du Leicester Square de Londres, haut lieu des sorties du cinéma britannique, le Prince Charles Cinema accueille régulièrement des projections version karaoké de films tels que "The Sound of Music", "Grease" et "The Rocky Horror Picture Show", où les spectateurs viennent déguisés. L'établissement a d'abord été un théâtre, avant de se muer en cinéma porno, détenant le record de longévité à l'affiche pour "Emmanuelle".