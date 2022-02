Ilona Smet est enceinte de son premier enfant

Le clan Hallyday est en joie. Ilona Smet a annoncé sur son compte Instagram qu'elle attendait son premier enfant. La fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday a posté deux photos où elle dévoile son ventre rond aux côtés de son fiancé, Kamran Ahmed. "Notre coeur s’agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s’annonce", a réagi en légende la mannequin âgée de 26 ans en couple avec le futur papa depuis le lycée.

"Nous nous sommes rencontrés dans le sud de la France alors que j’étais encore au lycée. J’avais 17 ans et j’étais en terminale", avait-elle confié au magazine Paris Match. "Les origines de Kamran sont très mélangées, puisqu’il est à la fois suisse, écossais et pakistanais ! Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction".