Ilona Smet, la petite-fille de Johnny Hallyday, annonce la naissance de son premier enfant

Ces derniers mois, Ilona Smet a partagé avec ses abonnés les différentes étapes de sa grossesse, mais aussi son mariage avec le père de son fils. La fille aînée de David Hallyday et Estelle Lefébure a dit "oui" le 16 avril à Kamran Ahmed, qu’elle a rencontré au lycée. "Le plus beau jour de ma vie. Presque 10 ans d’amour et chaque jour je t’aime encore un peu plus", avait-elle déclaré en diffusant des photos de la noce.