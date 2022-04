Impérissables, les Red Hot Chili Peppers remettent le couvert avec "Unlimited Love"

La contrepartie de cette non prise de risque, c’est le plaisir qui émane de ce disque gargantuesque, enregistré sans le moindre artifice. Dans une interview accordée à Zane Lowe pour AppleMusic, Anthony Kiedis avoue qu’il a pris du retard dans l’écriture de ses paroles, toujours aussi poétiques et mordantes, tant ses partenaires inspirés n’en finissaient plus de pondre de nouvelles chansons les unes après les autres en studio avec du groove ("Aquatic Mouth Dance"), du cool ("Poster Child"), de belles mélodies ("Not the One") et des passages plus féroces ("These are the ways"). Soutenus tout du long par le roc Chad Smith à la batterie, Flea et John Frusciante entrelacent basse et guitare avec une fluidité confondante, connectés par on ne sait quelle pensée magique.