Incendies à Hawaï : "le cœur brisé", Dwayne Johnson lance un appel aux dons

"Tout ce que j'ai observé ces deux derniers jours, tout ce qui continue à se passer heure par heure, minute par minute, tout cela me brise le cœur". Alors que les incendies sur l'île hawaïenne de Maui ont fait au moins 96 morts, un bilan amené à s'alourdir selon les autorités, l'acteur Dwayne Johnson, alias "The Rock", a apporté son soutien aux victimes et à la population.

"Je sais qu'à l'heure actuelle, vous avez vu dans le monde entier la destruction et la dévastation qui ont frappé nos îles hawaïennes, notre île de Maui. J'en ai le cœur brisé, et je sais que vous l'êtes tous aussi", a-t-il déclaré, dans une vidéo postée sur Instagram ce dimanche 13 août.