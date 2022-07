"C’était intenable" : Jérémy Frérot et Laure Manaudou évacués en urgence du bassin d'Arcachon

"Cela rentrait dans la maison, impossible de s’endormir, on a eu peur de s’intoxiquer et de ne jamais se réveiller. (…) Nous avons trois enfants avec Laure et on n'avait pas envie qu'on vienne nous réveiller à 4h du matin. Donc, on a joué la précaution. Puis le maire a ensuite demandé à toute la zone d'évacuer", a précisé l'ancien acolyte de Flo Delavega.

"En état de choc", Jérémy Frérot a tenu à saluer le travail des pompiers qui se battent sur le terrain. Originaire de Gironde, il explique que sa famille n'avait jamais connu d'incendies auparavant. Écologiste convaincu, il en a profité pour tirer la sonnette d'alarme.