"Patrick Chirac pleure" : Franck Dubosc bouleversé par la destruction du camping des Flots Bleus

Calé entre les pins et la dune du Pyla, la plus haute d'Europe, le camping de "La Dune", alias "Les Flots Bleus", était devenu en quelques mois une attraction touristique incontournable suite au succès du premier film. Avant de le choisir, Patrick Onteniente et son équipe avait visité plus de 2000 campings. "Le cadre leur a plu, nous nous sommes très bien entendu", racontait en 2014 Claude Dagréou, le propriétaire des lieux, dans un entretien à l’AFP.