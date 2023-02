Harrison Ford rajeuni dans "Indiana Jones 5" : "C’est bizarre, mais c’est mon visage !"

Ce n’est pas la première fois qu’une star hollywoodienne remonte le temps grâce à la magie de la "motion capture", développée à l'origine pour permettre à un acteur comme Andy Serkis de jouer Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a eu Arnold Schwarzenegger dans Terminator Genysis, Will Smith dans Gemini Man, Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie 2, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer dans Ant-Man et la Guêpe ou encore Robert De Niro et Joe Pesci dans The Irishman de Martin Scorsese sur Netflix.

Dans la plupart des cas, les comédiens tournent eux-mêmes la scène en plateau, des capteurs sur le visage. Numérisée, leur performance est ensuite retouchée par ordinateur pour obtenir le résultat qu’on connaît. Harrison Ford lui aussi s’est prêté au jeu. Mais il a bénéficié d’un tout nouveau logiciel, mis au point par les équipes de ILM (Industrial Light & Magic), la société d’effets spéciaux de George Lucas, le créateur d’Indiana Jones, mais aussi de la saga Star Wars, où il incarne Han Solo.