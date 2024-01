Inépuisable, Tom Cruise embarque à bord de "Top Gun 3"

L'acteur-producteur retrouvera la tenue de pilote de Maverick dans un troisième volet de la saga "Top Gun". En cours d'écriture, ce nouvel épisode verra également le retour des jeunes vedettes du deuxième épisode, Miles Teller et Glen Powell. Reste qu'il faudra un peu patienter puisque la star de 61 ans a déjà de nombreux projets sur le feu.

La soixantaine rugissante, Tom Cruise fourmille de projets. Alors qu’il met la touche finale au 8ème épisode de Mission impossible, l’acteur-producteur planche avec la Paramount sur un troisième épisode volet de la saga Top Gun. La presse spécialisée révèle que le scénariste Ehren Kruger a commencé à écrire un scénario qui réunira la star avec ses jeunes partenaires de Top Gun : Maverick, Miles Teller et Glen Powell. Le réalisateur Joseph Kosinski devrait lui aussi être de la partie.

Après le succès du Top Gun de Tony Scott en 1986, Tom Cruise a longtemps patienté avant de tourner une suite. La mort du cinéaste en 2012 a repoussé le projet avant qu’il redécolle quatre ans plus tard avec l’annonce officielle du retour du comédien et le recrutement de Joseph Kosinski, qui avait travaillé avec l'acteur sur Oblivion. Dévoilé à Cannes en mai 2022, Top Gun : Maverick a offert à sa vedette le plus grand succès de sa carrière, avec 1,4 milliard de dollars de recettes.

Bientôt un tournage dans l'espace

S’il ne faudra sans doute pas attendre aussi longtemps pour voir Top Gun 3 sur les écrans, Tom Cruise ne sera pas tout de suite disponible pour le tourner. Après la suite de Mission impossible : Dead Reckoning, qu'il peaufine avec Christopher McQuarrie en vue d'une sortie en 2025, il a en effet toujours l’intention de monter à bord de la station spatiale internationale pour un projet de longue date avec le réalisateur Doug Liman sous l’égide d’Universal. Mais ce n’est pas tout…

En début de semaine, le Monsieur 100.000 volts du cinéma américain a conclu un nouveau partenariat stratégique avec la Warner, le studio avec lequel il a travaillé sur quelques-uns de ses plus grands succès, comme Le Dernier Samouraï, Edge of Tomorrow, Entretien avec un vampire ou encore Eyes Wide Shut. Autant dire que pour l'acteur de 61 ans, la retraite semble encore loin.