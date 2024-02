Inès Reg dans "Danse avec les stars" : "J’ai une passion pour les portés !"

L'humoriste de 31 ans va fouler le parquet de "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. Un rêve éveillé pour la jeune femme qui a toujours rêvé de participer à l'émission. "J'aime trop danser", a confié Inès Reg à TF1info.

Elle va nous mettre des paillettes plein les yeux. Inès Reg fait partie du casting de la 13e saison de "Danse avec les stars". Un rêve éveillé pour la jeune femme révélée en 2019 sur Instagram et qui fait partie des humoristes les plus populaires de sa génération. Avant de dire oui, Inès Reg a pris le soin de demander à sa communauté sur Instagram si elle devait ou pas fouler le célèbre parquet de TF1. Par chance, ils sont 93% à avoir répondu oui…

Il parait que vous rêviez de faire "Danse avec les stars" ?

Oui, on me propose de faire l'émission depuis 2019, mais je n’ai jamais réussi à me libérer car j’étais toujours en tournée ou sur un projet. Là, je me suis dit que c’était peut-être le bon moment de le faire. Et je suis hyper contente.

Pourquoi aviez-vous envie de participer à l’émission ?

J’aime trop danser et j’ai une passion pour les portés, voilà je l’ai dit ! En fait, j'ai compris que si on gaine bien, on peut réussir à faire plein de trucs. Sur mon premier spectacle, je prenais quelqu’un du public, je mettais la musique de Dirty Dancing et je faisais le porté.

Quand je marche en talons, on dirait une girafe qui vient de naître ! Inès Reg

Pourquoi avez-vous demandé à vos fans leur avis sur votre participation au programme ?

C’était dingue de leur avoir demandé, je sais ! TF1 s’est arraché les cheveux en me disant : "Mais on ne fait pas ça, ça doit être un secret". Mais moi, avant de me lancer dans quelque chose, j’ai toujours besoin d’avoir plusieurs avis. Comme c’est le public qui m’a amené jusqu’ici, j’avais besoin de leur demander si je devais rester à ma place d'humoriste ou si je pouvais me lancer.

"Danse avec les stars" est une émission dans laquelle on se dévoile beaucoup, ça ne vous intimide pas ?

J’y ai pensé, c’est vrai. Mais dans mes spectacles, je suis habituée à parler de ma vie. Du coup, j'ai dit à la production que j’avais hâte de voir ce qu'ils allaient pouvoir trouver sur moi ! Et s’il faut pleurer, on pleurera. En même temps, je suis humoriste et si je peux transformer les larmes en rire, je ne vous cache pas que je prendrai ce chemin-là. Au fond, même si je vais mettre des robes et des talons, je vais rester moi-même. D'ailleurs, quand je marche en talons, on dirait une girafe qui vient de naître !

Je suis déjà super attaché à mon danseur, je veux qu’il m’aime à la folie ! Inès Reg

Comment se passe l'entrainement ?

J’ai kiffé le premier entraînement même si j’ai mal partout. J’ai mal à des endroits où je ne savais même pas qu’il pouvait se passer des choses ! J’ai adoré me retrouver dans un studio de danse. Peut-être que j’aurai des abdos et des muscles aux bras, je suis contente. Et puis je suis déjà super attaché à mon danseur, j’ai peur de le décevoir, je veux qu’il m’aime à la folie !

Le but ce n’est pas de gagner, mais de s’éclater ?

Oui, le but, c'est de kiffer, de rigoler, de faire n’importe quoi, mais toujours dans le partage et dans le bonheur. Moi, je prends ça comme une grande colonie de vacances. C’est bien de montrer aux gens qu'on n'est pas tout le temps tirés à quatre épingles et qu'on n'est pas toujours obligé de rentrer dans un moule.