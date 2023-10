Les avocats de Magali Berdah accusent Booba d'avoir repris son cyberharcèlement

Objectif ? Dénoncer "la culture du vide et de l'arnaque" qu'incarnerait celle qui se "victimise". Le juge a pourtant listé les 487 messages de Booba en un an, s'en prenant "à la religion", au "physique", à la "famille" de Magali Berdah. "C'est plus de l'humour" ou "de la taquinerie", a répondu le rappeur, ne s'estimant "pas responsable" de leur grand écho.

Depuis la mise en examen du rappeur lundi, Magali Berdah a reçu "des dizaines" de messages "de haine et de menaces" de la part d'internautes en seulement une journée, ont aussi dénoncé ses avocats dans un second courrier adressé mardi après-midi au magistrat instructeur. "La communauté de Booba ne te lâchera pas", résume ainsi un internaute. Outre l'instruction visant Booba, 28 personnes seront jugées entre novembre et janvier à Paris pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime sur Magali Berdah.