INFO TF1/LCI - Figure emblématique des Miss France, Geneviève de Fontenay est morte à 90 ans

L'ancienne dirigeante du Comité Miss France, qui en avait pris seule la tête en 1981, avait "tourné la page des Miss" en 2015, après avoir régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Depuis 1954, Geneviève de Fontenay défendait farouchement la tradition des reines de beauté "ambassadrices de l'élégance et de la morale", selon ses préceptes. Ses chapeaux, son style désuet et son franc-parler ont fait d'elle une icône française, connue par une bonne partie des Français.

>>> Plus d'informations à suivre...