"Grandissez !" : l’actrice Florence Pugh répond aux attaques sexistes sur robe transparente

"Tant de personnes parmi vous ont voulu me faire savoir de manière agressive à quel point elles étaient déçues par mes 'petits tétons' ou me dire que je devrais avoir honte d’être si 'plate'. Je vis avec mon corps depuis un moment. J’ai bien conscience de la taille de mes seins et je n’en ai pas peur (…). Pourquoi êtes-vous si effrayés par les seins ?", interroge-t-elle.

Florence Pugh se demande ce qui a bien pu arriver à ces internautes "pour être si contents d’exprimer si fort leur déception par rapport à la taille de ses seins et son corps". La jeune femme se dit "reconnaissante" d’avoir grandi entourée de "femmes très fortes, puissantes et pulpeuses". "On a été élevés à trouver notre pouvoir dans les plis de notre corps. À crier fort qu’on est à l’aise", ajoute-t-elle.