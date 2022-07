Insultes racistes sur Twitter : l’actrice Constance Wu révèle avoir tenté de se suicider

Incapable de faire face aux humiliations et au message privé d'une autre actrice asiatique américaine la qualifiant de "fléau pour la communauté asiatique américaine", elle avait décidé de mettre fin à ses jours, comme elle l'a expliqué dans un long message sur Twitter. "J'ai commencé à avoir l'impression que je ne méritais même plus de vivre. Que j'étais une honte pour les AsAms (AsianAmericans, Américains d'origine asiatique, NDLR), et qu'ils se porteraient mieux sans moi", a-t-elle admis.

"Heureusement, un ami m'a trouvée et m'a emmenée immédiatement aux urgences", a écrit l'actrice sans donner plus de détails. Après cette tentative de suicide, Constance Wu a mis sa carrière entre parenthèses et a quitté les réseaux sociaux pour se focaliser sur sa santé mentale. Elle a décidé de partager son histoire afin d'ouvrir un débat sur la santé mentale au sein de la communauté asiatique des États-Unis.