Intelligence artificielle : Joe Biden en panique après avoir visionné le dernier "Mission : Impossible"

Joe Biden contre les robots ? À l’heure où l’intelligence artificielle suscite bien des fantasmes, le président américain a signé lundi un décret destiné à encadrer son utilisation par les entreprises du secteur technologique. L’objectif : s’assurer qu’elles transmettent au gouvernement fédéral les résultats de leurs tests de sécurité quand leurs projets posent "un risque sérieux en termes de sécurité nationale, de sécurité économique nationale ou de santé publique", a déclaré le président américain.

Dans un entretien accordé à l’agence Associated Press, le chef de cabinet adjoint de le Maison-Blanche Bruce Reed révèle que la décision de son patron a été murement réfléchie. "Il a vu de fausses images de lui-même et de son chien", raconte-t-il. "Il a vu et entendu l’incroyable et terrifiante technologie du clonage de voix, qui peut prendre trois secondes de votre timbre et s’en servir pour créer une conversation entièrement fausse".