Le comédien révélé par "Good Bye Lenin !" se glisse dans la peau du célèbre créateur dans "Becoming Karl Lagerfeld", sur Disney+. La série de six épisodes raconte l'ascension du couturier juste avant son arrivée chez Chanel. "J'avais conscience que ça pourrait être une catastrophe, mais j’avais l’intuition que j’allais y arriver", a confié Daniel Brühl à TF1info.

Serait-ce le rôle de sa vie ? Révélé au public français dans Good Bye Lenin ! en 2003, Daniel Brühl a accepté de relever un défi quasi impossible : se glisser dans la peau de Karl Lagerfeld dans la série consacrée au créateur mort le 19 février 2019. Coréalisé par Jérôme Salle et adapté de la biographie Kaiser Karl de la journaliste Raphaëlle Bacqué, Becoming Karl Lagerfeld raconte l'ascension du couturier au catogan dans les années 70, juste avant son arrivée chez Chanel.

Un véritable challenge pour l'acteur germano-espagnol vu dans Rush, Inglourious Basterds ou encore Captain America : Civil War. "Je me suis lancé tout de suite, je ne sais pas pourquoi. J'avais cette sensation que c’était ce que je voulais faire, surtout parce que je ne l'avais jamais fait auparavant", a confié à TF1info le comédien de 45 ans, désireux de sortir de sa "zone de confort".

J’avais l’intuition que j’allais y arriver, sans savoir comment. Daniel Brühl

"J'avais conscience que ça aurait pu être une catastrophe, mais j’avais l’intuition que j’allais y arriver, sans savoir comment", admet Daniel Brühl, qui est parvenu à se glisser dans la peau du créateur en chaussant des bottines à talon et en parlant en français dans son appartement.

Si tout le monde connaît Karl Lagerfeld, la série se penche sur sa vie avant qu'il ne devienne célèbre. "C’était très intéressant d'entrer dans le champ plus intime, moins connu de Karl. Et de découvrir qui était cet homme avant de devenir le fameux Karl Lagerfeld, distant et énigmatique, presque artificiel", admet Daniel Brühl, qui a brièvement croisé la route du maestro il y a quinze ans lors d'une séance photo, avec d'autres acteurs allemands, pour la couverture d’un magazine.

Une histoire d'amour complexe

En parlant d'intimité, Becoming Karl Lagerfeld se penche également sur la relation entre le couturier et Jacques de Bascher, un dandy parisien provocateur, qui fut le compagnon de Karl Lagerfeld de 1971 à sa mort. "C’était son seul et unique grand amour. Mais leur relation était difficile, toxique, voire sadomasochiste, et en même temps tendre et profonde", analyse Daniel Brühl.

Bien que les deux hommes se soient aimés pendant près de vingt ans, le styliste avait assuré que leur relation était restée platonique. "À une époque où il y avait une véritable révolution sexuelle, ils avaient une relation très anachronique et romantique. Karl Lagerfeld était bourré de contradictions, d'impossibilités et de manque de cohérence, c'est tout cela qui m'a attiré".

D'ailleurs, les six épisodes de la série ne parviennent jamais à percer véritablement le mystère Lagerfeld. "Je trouve que c’est important de ne pas donner d'explications trop explicites et banales parce que ça détruit le mystère. Ce n'est pas digne. Ce serait un manque de respect et de goût d’entrer trop dans son intimité", conclu le comédien.