Émilie Dequenne est à l’affiche ce mercredi de "Survivre", un film d’anticipation de Frédéric Jardin. Une œuvre qui marque le grand retour à l’écran de la comédienne belge, quelques semaines après l’annonce de la rémission de son cancer. De passage par Paris, elle a raconté à TF1info son combat contre la maladie.

Elle n’avait que 18 ans lorsqu’elle a décroché le prix d’interprétation à Cannes pour Rosetta des frères Dardenne en 1999. Depuis, Émilie Dequenne a multiplié les rôles forts, de La Fille du RER d’André Téchiné à Close de Lukas Dhont en passant par Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, qui lui a valu le César du meilleur second rôle féminin en 2021. Au sommet de sa carrière, la comédienne belge révélait en octobre dernier être atteinte d’un cancer rare qui l'a contrainte à une opération en urgence au cours de l’été.

Avec franchise et pudeur, elle a partagé son combat sur les réseaux sociaux jusqu’à son retour public sur la Croisette, en mai dernier. On la retrouve cette semaine à l’affiche de Survivre, un excellent film d’anticipation de Frédéric Jardin. L'histoire d'une famille qui navigue en haute mer lorsqu'elle doit soudain faire face à un phénomène naturel surprenant : la brusque inversion des pôles. De passage par Paris, sa vedette a confié à TF1info son bonheur de revenir sur le devant de la scène….

Quelques semaines après avoir annoncé être en rémission du cancer, vous avez tenu à monter les marches de Cannes en mai dernier. Ça vous a demandé beaucoup de courage ?

J’ai subi une maladie atroce, comme beaucoup de gens. J’ai eu la chance d’être entourée mais je sais aussi que beaucoup de gens affrontent la maladie seuls et j’avais envie de communiquer pour eux. Ensuite, il y avait ma maladie en elle-même, le corticosurrénalome, qui est très très rare. Les maladies de la glande surrénale sont bénignes dans 99% des cas. Moi je fais partie des 1% pour qui ça s’est révélé malin ! Alors est-ce héroïque d’avoir décidé d’en parler ? D’être ensuite allée à Cannes avec les cheveux courts et de ne pas avoir le droit de me faire une couleur pour cacher mes cheveux gris ? Je ne pense pas !

Vous évoquez le tabou encore lié au cancer. Comment l’expliquez-vous ?

Je ne comprends pas pourquoi. Vraiment. Traverser cette maladie, c’est dur. C’est atroce. Je ne peux pas imaginer qu’il y ait des gens qui soient seuls dans cette épreuve. Ma démarche sur les réseaux sociaux, c’est aussi par rapport au métier que j’exerce. Un film s’est arrêté en plein tournage lorsqu’on a découvert ma maladie et il était hors de question que je laisse dire n’importe quoi. Et puis même si je ne suis pas une influenceuse – ma communauté est toute petite – j’avais envie que les gens qui me suivent soient au courant. Je ne postais déjà plus depuis quelque temps. Or il était hors de question que mon cancer soit une maladie honteuse.

Vous avez reçu beaucoup de messages ?

J’ai reçu énormément de messages ! J’ai essayé de répondre à tous ou presque, ou au moins les lire, mais c’est difficile. Parce que j’ai envie d’être dans la vie et pas dans mon téléphone ! D’ailleurs, on m’en parle aussi en personne. Sur une journée de promo comme aujourd’hui, j’ai reçu plein de témoignages. Un journaliste qui me parle de sa mère, une autre d’elle-même… Ça touche tellement de monde ! En parler permet aussi de partager le travail des associations et si je peux aider à faire bouger les choses… Je vais prendre un exemple : je suis intermittente du spectacle et je me suis retrouvée du jour au lendemain en arrêt maladie. J’ai découvert le seuil indemnisable pour les acteurs dans ma situation : je n’y avais pas droit. Heureusement, j’ai un mari et une famille. Mais que se passe-t-il pour une femme seule en situation précaire avec un enfant ? On a un cancer et en plus on se retrouve à la rue ? Maintenant que ça va mieux, j’ai envie de reprendre mon métier. Mais aussi de faire des choses pour aider.

Vous êtes cette semaine à l’affiche de Survivre. C’est un tournage qui vous paraît désormais très lointain ?

Ce n’est pas si lointain. J’ai tourné Survivre huit mois avant d’apprendre ma maladie, en octobre-novembre 2022. À l’époque, tout va bien, même si je me fatigue un peu vite. J’ai tendance à prendre du poids sans trop comprendre pourquoi. Si je veux maigrir, il faut que je me prive comme une acharnée…. Aujourd’hui je m’en fous tellement du poids et de l’apparence physique. Je veux juste être en bonne santé ! (Sourire) Mais pour revenir à ce film, ça m’a demandé énormément de préparation, dans le désert, dans un environnement assez hostile. Mais la rencontre avec les trois acteurs qui jouent mon mari et mes enfants a été magique. Et ça sert le film puisque toute la première partie nous présente comme une famille unie.

Cette famille est confrontée à une catastrophe naturelle du jour au lendemain. Et le film montre comment, dans des situations extrêmes, certains se révèlent à eux-mêmes…

… et se découvrent des forces inouïes ! Quand j’ai reçu le scénario, j’ai cru qu’il y avait une erreur. Je m’étais convaincue que mon personnage devait d’emblée véhiculer une image à la Tomb Raider. Ou de blonde longiligne parfaite, un truc où elle aurait déjà des aptitudes physiques qui feraient d’elle une parfaite guerrière dans le désert. Et puis finalement non : c’est une femme comme toutes les femmes. Une mère comme toutes les mères. Son côté louve se réveille à la faveur de la catastrophe et fait d’elle une héroïne. Je m’y suis identifiée puisque moi-même j’élève trois enfants. Pour eux je serais capable de tout. Je me dis toujours que si l’un d’eux était coincé sous une voiture, je serais capable de soulever la voiture !

Quels sont vos projets pour les mois qui viennent ?

Je viens de tourner un épisode de Capitaine Marleau avec Corinne Masiero, que j’ai adoré rencontrer. C’est réalisé par la mythique Josée Dayan, avec laquelle je travaille pour la première fois depuis 25 ans que je fais ce métier. L’expérience était absolument géniale. J’étais tellement heureuse qu’elle me le propose. J’avais peur mais j’étais prête. Et ça m’a fait un bien fou. J’ai d’autres projets qui arrivent pour le cinéma à la rentrée. Je préfère ne pas encore en parler parce qu’il faut que tous les voyants soient au vert. Je vois un médecin tous les deux mois, je ne rigole pas avec ma santé. Je ne commencerai pas le film s’il n’est pas certain que je puisse le finir.

Cette période difficile vous a-t-elle fait aimer encore plus votre métier ? Peut-être relativiser aussi ?

Lorsque je suis tombée malade, je me suis demandée si je n’étais pas devenue ingrate ou blasée. Et j’ai réalisé combien la vie était précieuse et combien chaque instant était divin et délicieux. Et qu’il faut vivre dans le moment présent. J’aime la vie comme je ne l’ai jamais aimée. Je l’ai toujours aimée, hein ! Mais là c’est indescriptible comme je l’aime.

>> Survivre de Frédéric Jardin. Avec Emilie Dequenne, Andreas Pietschmann, Lisa Delamar. 1h30. En salles